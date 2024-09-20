İzmir'de 20 Eylül Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 20 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE 15.09.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABURUN MORDOĞAN 20.09.2024 saat 00:00 ile 09:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 19.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.