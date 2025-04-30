İzmir’de 23 Nisan Kapanışı Hentbol Şenliği Ile Taçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı yanındaki çim alanda düzenlenen şenlikte çocuklar, hem spor yaptı hem de eğlendi.

Kentin dört bir yanından çocuklar buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hentbol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği, kent genelindeki farklı ilçelerden gelen ilkokul ve ortaokul seviyesindeki hentbol takımlarını bir araya getirdi.

Kız ve erkek sporcular kendi kategorilerinde yarıştı

Şenlik boyunca kız ve erkek sporcular, yaş gruplarına göre ayrı kategorilerde sahaya çıktı. Maçlarda rekabetin yanı sıra dayanışma ve fair play ruhu öne çıktı.

Şenlik alanında eğlence ve deneyim noktaları kuruldu

Etkinlik alanına kurulan çeşitli deneyim ve eğlence noktaları, çocuklara hentbol dışında da unutulmaz bir gün yaşattı. Aileler ise çocuklarının sporla iç içe geçirdiği bu günü tribünden izledi.

Katılan her sporcuya kupa ve madalya

Etkinliğin sonunda, sahalarda mücadele eden tüm sporcular ödüllendirildi. Törene Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay ve Hentbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mutlu Altuğ katıldı.