İzmir'de bugün(3 Eylül) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 3 Eylül'de nöbetçi olacak?
BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
02326161312
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GÖÇEN ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK
2324630620
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ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
2324837963
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YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
KARTAL DURAĞI
02324356177
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ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
(5010804901
02323514901
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AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47
02328547112
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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA
SAKARYA CD. NO:11/B
BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
02322791601
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SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
02322316015
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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI
CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
02323454550
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ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
02326328777
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1
2 SOK. NO:3/E
MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
2323881684
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DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2
ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
2323745888
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ŞİRİN ECZANESİ - BORNOVA 3
288/7 SK. NO:1C-1D
AYDEMİR PLAZA KIRÇİÇEĞİ KARŞISI
02324861727
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FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
02323429402
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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
02322627757
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BUCA NEŞE ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:130
02324877566
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AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
02324539347
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AYFER ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MH.5546 SK NO 8/A
ATATÜRK PARKI BİM SOKAĞI
02324670017
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
02327127101
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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
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ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
02329998199
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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
05456279742
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DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
02326718188
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
02322713337
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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
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SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
2324426835
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CAN ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
02322202202
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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
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ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADALET CD. NO:41/B
KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02324333352
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KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
02323674367
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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
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BİLGE ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
02322850656
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AKARSU ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:289
DEÜ HASTANESİ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
02322778881
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ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR
4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
02322656168
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
02323647059
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VEYSANOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
GİRNE BULVARI NO:76
02323648588
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NAZIN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6479 SK. NO:17/C
7 NOLU ŞEMİKLER SO YANI
02323247873
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ÖYKÜM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEDEBAŞI MAH. ORDU BULVARI NO:95/D
02329993536
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KEMALPAŞA ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MH. ATATÜRK BULV. NO:9/D
02328781060
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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK
POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
02326880030
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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
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EMIRALEM ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
2328321433
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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
05309938979
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MUCİZE ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MEHMET ALİ AKMAN MAH. GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:49/A
Hava Eğitim Komutanlığı Karşısı, Göztepe Stadı Çaprazı
02322460157
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
02322391717
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ÇAKAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
AKINCILAR MAH.HÜRRIYET CD.NO:28/1-D
02325444792
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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
02322814700
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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
05302500041
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TUĞÇE ECZANESİ - SELÇUK
İSABEY MH. ATATÜRK CD. NO:103/A SELÇUK
02328926349
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ELİF KÜBRA ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MAH. AKDOĞAN CAD. NO:136/B
02324521111
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KIVRAK ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1E
02325115909
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ALPER ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
02328563500
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ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
SU DEPOSU ÇAPRAZI
02328662727
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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ADA ECZANESİ - URLA
ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
02327546126
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ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
02327974363
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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ALTINTAŞ ECZANESİ - ÜÇYOL
ALTINTAŞ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:116/A
02322281751
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR
EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
02322646462
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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
02322564247
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