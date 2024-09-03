İzmir'de bugün(3 Eylül) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 3 Eylül'de nöbetçi olacak?

BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
 02326161312
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÖÇEN ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK
 2324630620
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
 2324837963
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
 KARTAL DURAĞI
 02324356177
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
 (5010804901
 02323514901
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
 0538 020 85 47
 02328547112
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

 SAKARYA CD. NO:11/B
 BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
 02322791601
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
 02322316015
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

 CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
 02323454550
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
 02326328777
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

 2 SOK. NO:3/E
 MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
 2323881684
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
 2323745888
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ŞİRİN ECZANESİ - BORNOVA 3

 288/7 SK. NO:1C-1D
 AYDEMİR PLAZA KIRÇİÇEĞİ KARŞISI
 02324861727
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
 02323429402
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
 02322627757
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BUCA NEŞE ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:130
 02324877566
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2

 HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
 02324539347
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AYFER ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİOSMANPAŞA MH.5546 SK NO 8/A
 ATATÜRK PARKI BİM SOKAĞI
 02324670017
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
 Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
 02327127101
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
 çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
 02329998199
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
 PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
 05456279742
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
 02326718188
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
 İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
 02322713337
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
 02322275419
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

İzmirli çiftçiler için kritik dönem başladı: ÇKS başvuruları açıldı İzmirli çiftçiler için kritik dönem başladı: ÇKS başvuruları açıldı

 SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
 2324426835
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 CAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
 ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
 02322202202
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADALET CD. NO:41/B
 KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02324333352
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
 02323674367
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BİLGE ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
 02322850656
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AKARSU ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:289
 DEÜ HASTANESİ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
 02322778881
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
 MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
 02322656168
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
 02323647059
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 VEYSANOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 GİRNE BULVARI NO:76
 02323648588
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NAZIN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6479 SK. NO:17/C
 7 NOLU ŞEMİKLER SO YANI
 02323247873
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖYKÜM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEDEBAŞI MAH. ORDU BULVARI NO:95/D
 02329993536
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KEMALPAŞA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MH. ATATÜRK BULV. NO:9/D
 02328781060
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

 POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
 02326880030
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 EMIRALEM ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
 2328321433
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
 05309938979
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MUCİZE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MEHMET ALİ AKMAN MAH. GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:49/A
 Hava Eğitim Komutanlığı Karşısı, Göztepe Stadı Çaprazı
 02322460157
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
 02322391717
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇAKAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 AKINCILAR MAH.HÜRRIYET CD.NO:28/1-D
 02325444792
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
 02322814700
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
 05302500041
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TUĞÇE ECZANESİ - SELÇUK

 İSABEY MH. ATATÜRK CD. NO:103/A SELÇUK
 02328926349
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ELİF KÜBRA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MAH. AKDOĞAN CAD. NO:136/B
 02324521111
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KIVRAK ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1E
 02325115909
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALPER ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
 02328563500
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
 SU DEPOSU ÇAPRAZI
 02328662727
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ADA ECZANESİ - URLA

 ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
 02327546126
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
 02327974363
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALTINTAŞ ECZANESİ - ÜÇYOL

 ALTINTAŞ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:116/A
 02322281751
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
 ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
 02322646462
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
 02322564247
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Editör: Engin Keskin