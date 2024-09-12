Kastamonu’da, 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden sakladıktan sonra tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan Cansu Ç. (18) hakkında açılan davanın duruşmasında, tutukluluğunun devamına karar verildi. Cansu Ç., suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Ancak, mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Olayın detayları

2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi, Karadut Sokak’ta bir çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı bir erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata döndürüldü. Yapılan soruşturmalarda, bebeğin annesi olarak Cansu Ç. tespit edildi. Cansu Ç., ailesinden habersiz bir şekilde tuvalette doğum yapmış ve bebeği çöp konteynerinin yanına bırakmıştı.

Duruşma ve savunma

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasında, Cansu Ç., SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., “Kaçma şüphem yoktur, delilleri karartma gibi bir durumum da yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı. Ancak Cumhuriyet Savcısı, bebeğin organlarında veya duyularında herhangi bir kalıcı hasar olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti kararı

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.’nin tutukluluğunun devamına karar verirken, bebeğin sağlık durumuna ilişkin raporun alınmasını kararlaştırdı. Duruşma, bu raporun beklenmesi nedeniyle 24 Aralık’a ertelendi.