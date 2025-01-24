Demokrasi ve adalet mücadelesinin simgesi, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Katılımcılar, Mumcu’nun onurlu mücadelesini ve mirasını yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Yıldız Ünsal, “Bugün, Uğur Mumcu'yu anarken, onun bize göstermek istediği doğruları göz ardı etmemeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.

Saygı duruşu ve tören başlangıcı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu sanatçıları, Uğur Mumcu’nun unutulmaz “Sesleniş” yazısını okudu. Ayrıca, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, demokrasi uğruna mücadele eden diğer isimler de anıldı ve fotoğrafları sergilendi.

Mumcu’nun mirası her zaman yaşatılacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Uğur Mumcu’nun hayatını adadığı adalet ve özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaparak, “Uğur Mumcu’nun mirasını yaşatmak için, onun gibi cesur ve kararlı olmalıyız. Bugün, onun bize göstermek istediği doğruları göz ardı etmemeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi. Ünsal, ayrıca Ali Gaffar Okkan ve İsmail Cem’i de rahmetle anarak, adalet ve eşitlik için mücadelenin önemini vurguladı.

Fikirlere ve ideolojilere sahip çıkılmalı

Geçmiş dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, “Uğur Mumcu’yu ve tüm bu onurlu kalemleri; ideolojileriyle, fikirleriyle yaşatmalıyız. Bilinçli bir şekilde kültürden, sanattan, bilimden uzaklaştırıldığımız bu günlerde, daha çok aydın yetiştirmek için neler söylediklerine kulak vermeliyiz” dedi.

Uğur Mumcu'nun mirası devam ediyor

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi ile olan bağını hatırlatarak, “Toplumumuzun bu zor günlerde, Cumhuriyet’e, aydınlanma yoluna, Uğur Mumculara ve onun anısına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Araştırmacı Gazeteciliğin Simgesi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, “Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteciliğin öncü ismidir. Onun yanında, Hasan Tahsin’den başlayarak demokrasi ve ifade özgürlüğü mücadelesine şehit verdiğimiz onlarca gazetecimiz var. Hepsi için mücadeleyi sürdürmek ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşımak zorundayız” dedi.