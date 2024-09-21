Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda kaçak tütün ve uyuşturucu madde ele geçirerek kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. İzmir'de yapılan baskında 6 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, Kapıkule'de düzenlenen operasyonda 28 kilogram uyuşturucu yakalandı.

İzmir'de kaçak tütün operasyonu

Tütün kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümrük Muhafaza Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, İzmir'de bir depoyu takibe aldı. Yapılan istihbarat ve risk analizi sonucunda, depodaki artan hareketlilik üzerine ekipler harekete geçti.

Depo baskınında, piyasaya sürülmeye hazırlanan 6 tonun üzerinde kıyılmış tütün, 487 bin 200 sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak malların dağıtımında kullanılmak üzere paketlenmiş 3 bin 200 koli kaçak eşya ele geçirildi. Depoda yapılan arama sırasında kaçakçılık faaliyetlerinin izini gizlemek için özel koruma önlemleri alındığı, çevresinin alüminyum saçlarla kaplandığı belirlendi.

Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir aracı şüphe üzerine takibe aldı. Aracın x-ray taraması sırasında bagaj bölümünde anormal bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı.

Araçta yapılan aramada, LPG tankına gizlenmiş şekilde 23 pakete preslenmiş toplam 28 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu ele geçirilen uyuşturucunun ülkeye girişinin önlenmesi, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

Soruşturmalar sürüyor

İzmir ve Edirne’deki her iki olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.