Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.

Uzun süren inceleme ve soruşturma detayları

Narin Güran’ın vücudu, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelenerek yaklaşık 10 saat süren bir otopsi sürecinden geçti. Otopsi işlemi gece geç saatlerde tamamlandı.

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin’in amcası olan S.G, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştı. 2 Eylül'de sulh ceza hakimliğince tutuklanan S.G, olayın baş zanlısı olarak yargılanıyor.

Ne olmuştu?

21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, uzun süren aramalar sonucunda Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde, üzeri taşlarla gizlenmiş bir halde ölü olarak bulunmuştu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde çocuğun kıyafetleriyle birlikte tespit edildiğini açıklamış, olay geniş bir yankı uyandırmıştı.