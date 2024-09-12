Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve Türkiye'deki döviz kurlarındaki hareketliliğe paralel olarak değişim gösteriyor.

İzmir'de 12 Eylül 2024 tarihli altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan verilere göre, 22 ayar altın 2730 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatı ise aynı seviyelerde seyrediyor. 14 ve 18 ayar altın fiyatları da güncellendi. Özellikle ziynet ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekerken, eski ve yeni çeyrek fiyatları arasındaki fark ise sınırlı kaldı.

22 Ayar Altın : 2730 TL

: 2730 TL 18 Ayar Altın : 2400 TL

: 2400 TL 14 Ayar Altın : 2260 TL

: 2260 TL Gram Altın : 2730 TL

: 2730 TL Cumhuriyet Altını : 19.330 TL

: 19.330 TL Çeyrek Altın (Yeni) : 4780 TL

: 4780 TL Çeyrek Altın (Eski) : 4770 TL

: 4770 TL Yarım Altın : 9560 TL

: 9560 TL Ziynet Altını : 19.120 TL

: 19.120 TL Has Altın: 2814,75 TL

Altın fiyatlarındaki artışın sebepleri

Altın fiyatlarındaki bu artış, küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Türkiye'deki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Uzmanlar, bu fiyatların kısa vadede daha da artabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Altın yatırımcıları ne yapmalı?

Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, yatırımcıların altına olan ilgisini diri tutuyor. Uzmanlar, özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi daha küçük çaplı yatırımların kısa vadeli kazançlar açısından daha uygun olduğunu belirtiyor.