Altın, dünya genelinde güvenli liman olarak bilinse de, son dönemdeki fiyat değişiklikleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. İzmir Kuyumcular Odası'nın (İZKO) paylaştığı güncel verilere göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle Türkiye’deki ekonomik koşullarla birleşince, piyasaları yakından takip edenler için hem risk hem de fırsat oluşturuyor.

İzmir'deki güncel altın fiyatları

İzmir'de altın fiyatları, 23 Şubat 2024 itibariyle şu şekilde belirlendi:

Gram altın: 2806,40 TL (satış), 2768,59 TL (alış)

2806,40 TL (satış), 2768,59 TL (alış) Çeyrek altın: 4577 TL (satış), 4508 TL (alış)

4577 TL (satış), 4508 TL (alış) Ons altın: 2490,70 $ (satış), 2490,40 $ (alış)

2490,70 $ (satış), 2490,40 $ (alış) Ata altın: 18712 TL (satış), 18561 TL (alış)

18712 TL (satış), 18561 TL (alış) Yarım altın: 9146 TL (satış), 9044 TL (alış)

9146 TL (satış), 9044 TL (alış) Gremse altın: 45522 TL (satış), 44941 TL (alış)

Altın fiyatlarının son dönemde yaşadığı küçük düşüşler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor. Özellikle gram altın fiyatının 2806,40 TL’den işlem görmesi, altın piyasasının sakin seyrini sürdürdüğünü gösteriyor.

Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor

Altın fiyatlarındaki küçük gerilemeler, yatırımcılar arasında tedirginlik yaratmış durumda. Ancak uzmanlar, bu dalgalanmaların geçici olduğunu ve uzun vadede altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını vurguluyor. İzmir’de çeyrek altın 4577 TL’den işlem görürken, yarım altın 9146 TL seviyelerinde. Has altın fiyatı ise 2798,19 TL olarak belirlenmiş durumda.

Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Ekonomistler, altına yatırım yapmayı düşünenler için piyasalardaki dalgalanmanın iyi bir fırsat sunduğunu söylüyor. Küresel piyasalarda ons altının 2490,70 dolara gerilemesi, yatırımcılar için cazip bir giriş noktası oluşturabilir. Ancak, altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle dikkatli olmak gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle döviz kurlarının ve global ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarına olan etkisinin yakından takip edilmesini öneriyor.