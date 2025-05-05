İzmir Amasyalılar ve Amasya’yı Sevenler Derneği tarafından, 5 Mayıs Amasyalılar Günü dolayısıyla İzmir Karşıyaka İZBAN yanında 3-5 Mayıs tarihleri arasında Amasyalılar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İzmir’de yaşayan Amasyalıların yanı sıra, Amasya Federasyonu Başkanı Cengiz Çalışkan, Amasya Konfederasyonu Başkanı Nurullah Karakuş ile Amasya ve İstanbul’dan çok sayıda Amasyalı katıldı. Dernek Başkanı Nami Aslanoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, “Amasyalı olarak çok gururluyuz çünkü Amasya, tamimi bizim için çok önemli. Atamızın açtığı yoldan yürüyoruz" dedi.

Etkinlikte yöresel müzik dinletilerinin yanı sıra, Amasya’ya özgü gıdaların satış stantları da kuruldu. Amasya Kadın Kooperatifi tarafından açılan stantta elma temalı yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Karşıyaka Kültür Sanat Vakfı (KARSAV) zeybek gösterisi sundu ve Amasya yöresine özgü halk oyunları sergilendi. Festival havasında geçen etkinlikte konuklara keşkek ikram edildi.

Dernek Başkanı Nami Aslanoğlu konuşmasında, “Bizler İzmir’de yaşayan Amasyalılar olarak Amasya’mızı tanıtmak için yönetim kurulumuzla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bugün 05.05 Dünya Amasyalılar Günü’dür. Kuruluştan kurtuluşa, Cumhuriyet’in kadim şehri Amasya’mızın bu özel gününü kutlamak için buradayız. Bizleri yalnız bırakmayan, Şehzadeler Şehri Amasya’nın güzel insanlarını ve Amasya’yı sevenleri görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Aslanoğlu ayrıca, etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Amasya Federasyonu Başkanı Cengiz Çalışkan’a, Amasya Konfederasyonu Başkanı Nurullah Karakuş’a, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’ye, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol’a, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’ya ve Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp’a teşekkür etti.

Amasya Federasyonu Başkanı Cengiz Çalışkan ise, “Değerli hemşehrilerimiz hoş geldiniz. İzmir’de Amasya’yı duyurmak bizler için gurur verici bir şey. Bu gururu yaşattığı için Dernek Başkanımız Nami Aslanoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Amasya Konfederasyonu Başkanı Nurullah Karakuş da yaptığı konuşmada, “Kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada, yüreği Amasya için atan siz güzel insanlarla buluşmanın gururunu yaşıyorum. Ben bir Amasyalı olarak değil, Amasya’nın ruhunu kalbinde taşıyan bir kardeşiniz olarak buradayım. Amasya’nın yalnız taşında toprağında değil, bakışında da tarih, vefa ve umut vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı kurtuluş meşalesi Amasya’da parlamıştır. İzmir’de de düşmanı denize döken bu milletin evlatları olarak bizler, hem geçmişimizle hem de geleceğimizle iftihar ediyoruz. Lokman Hekim gibi şifa dağıtan, Strabon gibi ilim insanları bu topraklardan çıkmıştır. Bu kadim kültürü gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir” dedi.