İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yangın güvenliği uygulamalarını sıkılaştırdı. Özellikle otel ve AVM gibi kalabalık alanlarda yapılan denetimlerde, acil çıkışlar, yönlendirme levhaları, yangın algılama sistemleri ve diğer önlemler detaylı şekilde inceleniyor. Eksik tespit edilen işletmelere süre verilirken, gerekli düzeltmeler yapılmazsa kapatma kararı uygulanıyor.



Turizm ve AVM’lerde sıkı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte başta turizm tesisleri olmak üzere, AVM, okul ve diğer yoğun alanlardaki denetimlerini artırdı. Denetimlerde acil çıkış kapıları, yangın merdivenleri, yön bulma levhaları ve yangın söndürme sistemleri kontrol ediliyor. Yönetmeliklere uygun olmayan işletmeler tutanakla uyarılıyor.

İşletmeler projelerin dışına çıkıyor

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Mehmet Ekim, son dönemde denetimlerin yoğunlaştığını belirterek, “Günde 60’a yakın işletmeyi kontrol ediyoruz. Bu işletmelerin çoğu otel. Ancak birçok tesisin mevcut projeye aykırı şekilde değişiklik yaptığı görülüyor” dedi. Ekim, ruhsat ve itfaiye raporları alınmasına rağmen birçok işletmenin bu raporlara sadık kalmadığını, kat ilavesi, mutfak genişlemesi gibi uygunsuz değişikliklerin sıkça yapıldığını vurguladı.

Yataklı tesislerde yangın merdiveni zorunlu

Mehmet Ekim, özellikle yataklı tesislerde yangın güvenliği önlemlerinin yaşamsal önem taşıdığını belirtti. “20’den fazla yatak kapasitesine sahip ya da iki katı aşan yapılarda her katta en az iki çıkış zorunlu. Ayrıca yangın merdiveni, yangın kapısı, duman dedektörü ve yönlendirme levhaları mutlaka bulunmalı” dedi.

Yangına dayanıklı kapı şartı

Yönetmeliğe göre, yataklı tesislerde iç koridora açılan oda kapılarının yangına en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapanma özelliğine sahip olması gerekiyor. Mehmet Ekim, “Kapılar, duman ve alev sızdırmaz fitillerle donatılmalı. Bu önlemler, binanın tahliyesi için kritik zaman kazandırır” diye konuştu.

Adresli dedektörler hızlı müdahaleyi sağlıyor

Adresli duman dedektörlerinin, yangının hangi bölümde başladığını hızlıca tespit etmeyi sağladığını ifade eden Ekim, bu sayede hem görevlilerin hem de itfaiye ekiplerinin müdahaleyi hızla yapabildiğini aktardı.

Mutfak sistemleri ihmal edilmemeli

Ekim, Bolu’daki bir otelde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını anımsatarak, “O olayda davlumbazda söndürme sistemi yoktu. Yangın bacadan tüm binaya yayıldı. Her bina sahibi bu tür sistemleri güncel tutmakla sorumlu” dedi.

Eksik önlem varsa kapatma gündemde

Yangın güvenliği denetimlerinde eksik önlem tespit edilen işletmelere, düzeltme süresi tanındıktan sonra ilçe belediyelerine rapor gönderiliyor. Belirtilen eksikler giderilmezse, işletmenin faaliyetlerine son veriliyor.