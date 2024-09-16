Bayraklı Tünelleri’nde, otoyol üzerindeki büyük tünelin Karşıyaka istikametinde sağ şeritte arıza yapan bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Olayın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, aracı yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

2 kilometrelik trafik yoğunluğu

Otoyol üzerindeki Bayraklı büyük tünelinde saat 08:30 civarında arıza yapan aracın, sağ şeritte hareket edemez durumda olduğu bildirildi. Ekipler, arızalı aracı güvenli bir şekilde yol dışına almak için çalışmalara başlamış durumda. Ancak, aracın bulunduğu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştuğu belirtiliyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Bu durumun yolculuk yapan vatandaşlar için aksamalara neden olabileceği ifade edilirken, güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, tünel içindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Yetkililerden açıklama

İzmir İl Trafik Müdürlüğü, trafik akışının hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla ekiplerin arızalı aracı yol dışına çekme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.