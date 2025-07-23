İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin’in Sichuan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Zhong Mian ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede İzmir ile Çin arasında akıllı teknolojiler, tarım ve turizm alanlarında iş birliği yapılabileceği vurgulandı.



İzmir ve Sichuan heyetleri bir araya geldi

Zhong Mian’ın başkanlık ettiği Çinli heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Övünç Özgen, İzmir Çinliler Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Wang ile Çinli bürokratlar katıldı. Görüşmede, iki bölge arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

Tugay: “İzmir Çin ilişkilerini geliştirmeliyiz”

Çin’in ekonomik ve teknolojik gücüne dikkat çeken Başkan Tugay, “Küresel sorunların yaşandığı bu dönemde, karşılıklı anlayış ve iş birliği her zamankinden daha değerli. İzmirli iş insanları Çin’i daha iyi tanımalı, Çinli yatırımcılar da İzmir’in potansiyelini keşfetmeli” dedi. Tugay, İzmir ile Çin arasında çok yönlü ve kalıcı ortaklıkların kurulması gerektiğini vurguladı.

Turizm ve tarımda fırsat var

İzmir’in yedi antik kentiyle kültürel anlamda önemli bir zenginlik sunduğunu söyleyen Tugay, Çinli turist sayısının artmasının kentin turizmine katkı sağlayacağını ifade etti. Tarımda da İzmir’in güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tugay, “Tarımsal üretimden şehir yaşamına kadar birçok alanda akıllı teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Çin ile bu alanda yapılacak iş birlikleri İzmir için faydalı olacaktır” diye konuştu. Başkan Tugay ayrıca üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişim programlarının da gündeme alınabileceğini söyledi.

Mian: “Karşılıklı kazanç sağlayacak bir iş birliği hedefliyoruz”

Sichuan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Zhong Mian ise İzmir ile iş birliğine açık olduklarını belirtti. “İzmir, Türkiye’nin batısında; Sichuan da Çin’in batısında yer alıyor. Bu benzerlikler bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Ekonomi, turizm ve teknoloji alanlarında karşılıklı kazanç sağlayacak projelere imza atmak isteriz” dedi.