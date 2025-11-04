İzmir’de “Saraçlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda 2’si kamu personeli olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar 800 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi.

OPERASYON SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takipte oldukları “Saraçlar” adlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlar Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında 2 kamu personelinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

1.8 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, örgüt üyelerinin yağma, rüşvet, uyuşturucu ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlarını işledikleri belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, örgüt mensuplarının hesaplarında 1 milyar 800 milyon lira tutarında şüpheli finansal işlem tespit edildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için adli süreç başlatıldı.

EVLERDEN UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA SENET ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 gram esrar, 98 sentetik hap, 3 çek, 1 milyon lira değerinde senet ve 34 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili delil toplama işlemleri ve şüphelilerin sorgu süreci devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun örgütün mali kaynaklarını çökertmeye yönelik olarak yürütüldüğünü belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Suçtan elde edilen kazançların kamusal bütünlüğe zarar verdiği tespit edilmiştir. Soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir.” denildi.