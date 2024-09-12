İzmir’in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki’de yer alan Olivelo, doğayla baş başa kalmak isteyenler için harika bir kaçış noktası sunuyor. 57 hektarlık geniş bir alan üzerine kurulu bu proje, hem doğal hem de kültürel miras niteliği taşıyan zeytin ağaçlarına (Delice) dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu zeytinlikler, binlerce yıllık kadim üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldığı bir merkez olma özelliğini taşıyor.

Olivelo’nun doğal zenginliği

Olivelo yalnızca zeytin ağaçlarıyla sınırlı değil. Ahlat ağacı, menengiç, Anadolu palamut meşesi ve kızılçam gibi çeşitli ağaç türlerinin bulunduğu bu doğal alan, bitki çeşitliliğiyle de göz kamaştırıyor. Bölgede bulunan Delice zeytin ağaçları, özel bir işlemle aşılama yöntemiyle yerel bir tür olan Erkence zeytinlerine dönüştürülüyor. Bu işlemle ziyaretçiler, zeytin üretiminin baştan sona nasıl yapıldığını, bakım süreçlerini ve hasat döngüsünü öğrenme fırsatı buluyor. Ayrıca, ziyaretçiler geleneksel üretim tekniklerini deneyimleyebiliyorlar, bu da onları doğayla daha derin bir bağ kurmaya teşvik ediyor.

Doğal aktiviteler ve bisiklet rotası

Olivelo, doğa sporları meraklıları için de benzersiz bir deneyim sunuyor. Bölgedeki yürüyüş parkurları, oryantiring ve bisiklet yolları sayesinde şehrin stresinden uzaklaşarak doğanın kucağında keyifli vakit geçirebilirsiniz. Proje, Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile bağlantı kurarak önemli bir bisiklet istasyonu olmayı hedefliyor. Bisiklet tutkunları için bölge, ideal bir durak niteliğinde. Rotalar, doğanın kendi ritmine müdahale edilmeden, doğayı destekleyen bir anlayışla oluşturulmuş. Olivelo’da pedal çevirirken hem manzaranın tadını çıkarabilir hem de bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Zeytinin kadim hikayesi

Olivelo’nun en büyük amacı, zeytin ağaçlarının kadim hikayesini ziyaretçilere anlatmak. Bu tarihi dokuyu, zeytin ağaçlarının gölgesinde, onların yaşam döngüsüne tanıklık ederek dinlemek, burada yaşanan eşsiz deneyimlerden sadece biri. Üretim süreçlerinin anlatıldığı bu gezilerde, zeytin ağacının ne kadar önemli bir kültürel miras olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Ayrıca burada, doğanın döngüsüne saygı duyularak nasıl sürdürülebilir bir yaşam inşa edilebileceğini de gözlemleyebilirsiniz.

Doğa ile bütünleşmek

Olivelo’da sadece zeytin ağaçlarının hikayesine tanıklık etmekle kalmazsınız, aynı zamanda doğanın kucağında huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Yürüyüş yollarında gezinirken doğanın dinginliği sizi saracak, bisiklet turlarında ise manzaranın keyfini sürebileceksiniz. İzmir’in karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için Olivelo, gerçek anlamda doğayla bütünleşme fırsatı sunuyor.

Olivelo, zeytinin binlerce yıllık yolculuğunu öğrenmek, doğanın döngüsünü hissetmek ve aynı zamanda keyifli aktivitelerle vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyor.

Olivelo nerede ve nasıl ulaşılır?

Olivelo, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki mahallesinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan bu doğa cenneti, kolayca ulaşılabilir bir konumdadır.

Ulaşım seçenekleri:

Araba ile: İzmir şehir merkezinden Olivelo'ya özel aracınızla yaklaşık 30 dakikada ulaşabilirsiniz. İzmir-Çeşme otoyolu üzerinden Güzelbahçe çıkışını kullanarak Yelki’ye doğru devam edin. Yelki mahallesine ulaştıktan sonra Olivelo yönlendirme tabelalarını takip ederek bölgeye ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma ile: İzmir’den Güzelbahçe'ye giden belediye otobüslerini veya İZBAN tren hattını kullanarak Güzelbahçe’ye ulaşabilirsiniz. Güzelbahçe’den Yelki'ye giden minibüsler veya taksilerle Olivelo'ya varmanız mümkün.

Adres: Olivelo Doğal Yaşam ve Bisiklet Parkı Yelki Mahallesi, Güzelbahçe, İzmir.