Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan kapıdan kapıya atık toplama sistemi İzmir’de de yayılmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Dönüşüme Evde Başla” projesini geçtiğimiz aylarda hayata geçirdi. İlk olarak Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerinde belirlenen 9 pilot mahallede başlayan proje, kapsamını genişletiyor.

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nin ardından Konak Alsancak ve Karşıyaka Mavişehir mahalleleri de projeye dahil edildi. Böylece uygulama 7 ilçede toplam 12 mahallede devam ediyor.

Poşet dağıtımları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın haziran ayında Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nde yaptığı QR kodlu mavi poşet dağıtımının ardından yeni mahallelerde de ekipler evlere poşet dağıtmaya başladı.

7 Mart 2025 tarihi itibarıyla proje; Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Bayraklı’da Körfez, Manavkuyu, Konak’ta Kültür ve Alsancak, Menderes’te Hürriyet, Bornova’da Evka 3, Narlıdere’de Sahilevleri ve Yenikale, Karşıyaka’da ise Mavişehir mahallelerinde sürüyor.

Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Görevli ekipler hanelerden haftalık olarak topladıkları poşetlerin üzerinde bulunan QR kodları sistem üzerinden kayıt altına alıyor. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen veri tabanı sayesinde poşetler ve haneler eşleştiriliyor.

Toplanan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası’nda türlerine göre ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Belediye, poşetlere yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerektiğini vurguluyor. Organik atıkların poşetlere atılması halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

Hangi atıklar dönüştürülebiliyor?

Dağıtılan mavi poşetlere kağıt, karton, defter, kitap, gazete, dergi, pet şişe, teneke kutu, temizlik ürünleri ambalajları, plastik, poşet, metal ve cam şişe ile kavanozlar atılabiliyor.

Yetkililer, karton bardak, kağıt havlu, mendil, peçete, pipet, porselen eşya, sigara izmariti, sakız, bebek bezi, strafor köpük, yapışkan bant, yağlı ve pişirme kağıdı, diş macunu tüpü, tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak ile paketleme köpüklerinin poşetlere atılmaması gerektiğini hatırlatıyor.