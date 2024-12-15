İzmir’in Urla ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyonu sonucu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise tutuklandı.

Kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Ekipler, ilçede gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, jandarmanın ikazına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu, sürücü Çeşme ilçesinde yakalandı. Yapılan aramada, araçta Mısır ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.