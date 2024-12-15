SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma ligin iddialı takımlarından Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar salondaki yerlerini almaya başladı. Karşılaşmaya Galatasaray taraftarı büyük ilgi gösterdi. Altekma ile Galatasaray mücadelesi İzmir Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.00'te başladı. İlk sete hızlı giren Altekma hücumda hata yapan rakibi karşısında 8-4 öne geçti. Beşer sayı elde eden Guti, Bahov ve Cafer ile hücumda etkili olan Altekma seti 25-17 kazandı.Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Galatasaray serviste hata yapınca Altekma 4-2 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Altekma seti 25-21 kazanmayı başardı.Üçüncü sette toparlanan sarı kırmızılı takım daha iyi olan taraftı. Galatasaray seti 20-25 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Galatasaray'da üçüncü sette oyuna dahil olan Jiri Kovar yerine oyuna giren Cardoso takımına büyük katkı sağladı. Dördüncü sete iyi başlamasına rağmen Altekma sonunu getiremedi. Daha iyi bir performans sergileyen Galatasaray seti 23-25 alarak skoru eşitledi: 2-2.

Kaynak: HABER MERKEZİ