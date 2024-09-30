İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin spor yapma olanaklarını artırmak amacıyla Celal Atik Spor Salonu’nda akülü tekerlekli sandalye futbolu (powerchair football) tanıtım maçı düzenledi. Etkinlik, ortopedik engellilerin bu dinamik branşla tanışmasına olanak sağladı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Engelli sporcuların tanıtımında önemli adım

Etkinliğin paydaşları arasında sporcular, bu alanda emek veren sivil toplum kuruluşları ve DRA&EPFA Milli Takım Antrenörü Nuri Onan yer aldı. Onan, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren bir unsur olduğunu vurguladı.

Powerchair Football nedir?

Akülü tekerlekli sandalye futbolu (Powerchair football), engelli bireylerin spor yapma imkanını genişleten bir branştır. Bu spor, sadece fiziksel engelleri aşmakla kalmayıp aynı zamanda zihinsel gelişimi de destekliyor. Engelli bireylerin toplumsal eşitlik ve dayanışma içinde spor yapmalarını teşvik eden bu branş, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaygınlaştırılmayı hedefliyor.