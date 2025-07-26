Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kaza, dün Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara asfaltı mevkiinde meydana geldi. Çarpışma anında motosiklet alev aldı.

Motosiklet sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Aziz K. yönetimindeki 35 BGD 681 plakalı kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen 38 yaşındaki Veli Kırtık’ın kullandığı 45 AUK 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan motosikleti söndürdü. Ancak motosiklet sürücüsü Veli Kırtık’ın olay yerinde feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Olay yerinde detaylı çalışmalar yapılarak, kazanın nedenleri araştırılıyor. Trafik güvenliği için gerekli tedbirler alındı.