İzmir’de FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ve MİT desteğiyle gerçekleştirildi.

7 kişi için yakalama kararı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Ekipler, daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı. Diğer bir şüpheli için ise çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY’ye yönelik mücadele devam ediyor

Operasyon, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına karşı yürütülen kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. İzmir’deki güvenlik güçleri, örgüt üyelerinin faaliyetlerini engellemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.