Kolombiya’nın güneybatısında meydana gelen trafik kazasında turistleri taşıyan bir otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cali kentinden yola çıkan otobüsteki turistlerin, Valle del Cauca yönetim bölgesinde bulunan ve 2 bin 900 metre yükseklikteki tarihi Las Lajas Tapınağı’nı ziyaret etmeyi planladıkları belirtildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıları hızla hastanelere sevk ederken, otobüs enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Petro, kazanın nedeninin araştırıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.
Yetkililer, otobüsün fren sisteminde bir arıza olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.