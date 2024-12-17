İzmir’de pek çok noktada reklam panolarında hiçbir açıklama bulunmayan ‘Ölünce beni kim yıkayacak’ afişleri dikkat çekiyor. Kentin pek çok noktasında yer alan afişlerin kim tarafından asıldığı merak konusu oldu. Bunun toplumsal bir mesaj mı yoksa bir reklam mı olduğunu merak eden vatandaşlar bir açıklama beklerken asıl gizem ise çözüldü.

Yeni dizi Gassal merak uyandırdı

TRT'nin dijital platformu Tabii, yeni dizi Gassal'ı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrolde oyuncu Ahmet Kural’ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Ankara ve İstanbul'da bilboardlarda görülen 'Ölünce beni kim yıkayacak' tanıtımının ardından dizinin konusu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ölünce beni kim yıkayacak: Gassal dizisinin konusu nedir? Gassal dizisinin oyuncuları kimler?

Gassal dizisi konusu

Dizi, bir gün ölümle burun buruna gelmesinin ardından ölünce kendisini yıkayacak adamı aramaya başlayan Gassal’ın eğlenceli hikayesini konu ediniyor.