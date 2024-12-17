Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteği aldığı belirlenen 149 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle kredi desteğine başvurduğu, bir kısmının lisans mezunu bile olmadığı ve yurt dışı giriş-çıkış kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Sahte doktora belgeleri ortaya çıktı

Şüphelilerden bazılarının Almanya, İsviçre ve İzlanda'daki üniversitelerde doktora yapıyormuş gibi gösterildiği öğrenildi. Usulsüz kredi desteğini tespit eden yetkililer, Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenledi.

103 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucunda 149 şüpheliden 103’ü gözaltına alınırken, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.