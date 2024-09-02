İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen Hande Yener konseri, büyük bir kavgaya sahne oldu. Kalabalık arasında başlayan ve hızla büyüyen kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen uzun süre kontrol altına alınamadı. Gerginliğin tırmandığı sırada Hande Yener de sahneden duruma müdahale etti.

Konserde kavga büyüdü

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Hande Yener konseri, beklenmedik bir olayla gölgelendi. Konser sırasında kalabalık arasında aniden başlayan bir kavga, kısa sürede büyüyerek fuar alanında büyük bir kargaşaya yol açtı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etmeye çalıştıysa da, artan gerginlik nedeniyle kavgayı durdurmakta zorlandı.

Hande Yener sahneden müdahale etti

Konserin ortasında yaşanan bu gerginlik, ünlü sanatçı Hande Yener’in de dikkatini çekti. Sahnedeki performansını durdurarak kalabalığa seslenen Yener, izleyicilere sakin olmaları çağrısında bulundu. "Lütfen sakin olun, bu güzel geceyi mahvetmeyelim," diyen Yener, kavganın sona erdirilmesi için çaba sarf etti. Ancak gerginlik bir süre daha devam etti.

Güvenlik zafiyeti tartışma yarattı

Olayın ardından, fuar alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği kamuoyunda tartışma yarattı. İzmir Enternasyonal Fuarı gibi büyük bir etkinlikte böyle bir olayın yaşanması, organizasyonun güvenlik protokollerinin sorgulanmasına neden oldu. Kavganın tam olarak neden çıktığı henüz belirlenemezken, güvenlik güçlerinin olayı kontrol altına almakta geç kaldığı ifade ediliyor.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kavganın büyümesine neden olan faktörlerin ve güvenlik önlemlerindeki eksikliklerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de olayla ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yaparak, fuar alanındaki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.