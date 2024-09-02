İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in yeni simgesi olması hedeflenen belediye binası projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tugay, çağdaş mimarisi ve doğal dokusuyla dikkat çekecek binanın, şehrin simgelerinden biri haline geleceğini belirtti.

"İzmir’in simgesi olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kentsel kimliğini güçlendirecek yeni bir belediye binası projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Tugay, projenin hem mimarisi hem de çevre dostu yapısıyla İzmir’in simgelerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi. "Oldukça farklı, güzel mimarisi olan bir proje olacak. Eski yerine, aynı büyüklükte ama çağdaş mimarisi ve doğal dokusuyla farklı bir bina yapılacak" diye konuştu.

Kültürpark'ın geleceği güvence altında

Tugay, Kültürpark alanının fuarla ilgisi olmayan kuruluşlar tarafından işgal edilmesine de değindi. Beton yapılarının arttığını, yeşil alanların ise azaldığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Mevcut Kültürpark’a yeni bir betonarme yapı yapılmayacak" diyerek, parkın doğal dokusunun korunacağına dair güvence verdi. Tugay, bu yeni belediye binasının çevresinde yeşil alanların korunmasına özen gösterileceğini ve mevcut doğa ile uyumlu bir yapı olacağını ifade etti.

Betonlaşmaya karşı çevre dostu bir yaklaşım

Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihine ve doğasına uygun bir yapı inşa edileceğini belirterek, yeni projede çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileneceğini söyledi. "Beton arttı, yeşil alanlar azaldı" ifadesiyle, kentin geçmişten gelen sorunlarına işaret eden Tugay, yeni belediye binasının çevreci bir anlayışla tasarlanacağını vurguladı.

Yeni belediye binası projesinin, İzmir’in modern ve yenilikçi yüzünü yansıtacağını belirten Tugay, "Bu bina, İzmir’in çağdaş mimarideki yeni temsilcisi olacak" dedi. Projenin detaylarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını ve inşaat çalışmalarının kısa sürede başlamasının planlandığını sözlerine ekledi.