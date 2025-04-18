Meteoroloji İzmir için sıcaklık uyarısı yaptı. Termometreler 28 dereceyi görecek. Peki İzmir’de deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte detaylar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’de hava sıcaklıklarının artacağını ve termometrelerin 28 dereceyi göreceğini duyurdu. İzmir’de deniz suyu sıcaklığı ise ölçümlere göre 16 ila 17 derece arasında değişiyor.

İzmir'de bahar yerini yaz havasına bırakıyor

Meteoroloji’nin son verilerine göre, İzmir genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçti. 18 Nisan 2025 Cuma günü en yüksek sıcaklık 27 derece olarak kaydedildi. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak.

Haftanın ilk günlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkimken, hafta sonuna doğru az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklık 24 dereceye düşecek ancak hava yine az bulutlu olacak.

Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıkların yeniden 27-28 derece seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

İzmir’de nem ve rüzgar durumu

Sabah saatlerinde nem oranı yüzde 41 ila 61 arasında değişirken, akşam saatlerinde bu oran yüzde 77 ila 96 seviyelerine çıkıyor.

Rüzgar hızının ise 3,5 ila 6,6 m/s arasında olması bekleniyor.

Bu durum, özellikle akşam saatlerinde daha nemli ve bunaltıcı bir havanın hissedilmesine neden olabiliyor.

İzmir’de ceniz suyu sıcaklığı kaç derece?

İzmir Körfezi ve çevresinde deniz suyu sıcaklıklarında da artış gözlemleniyor.

Güncel ölçümlere göre:

Narlıdere açıkları: 17,2 derece

Konak: 16,8 derece

Güzelbahçe: 16,7 derece

Urla: 16,7 derece

Çeşme: 16,5 derece

Dikili: 16 derece

Her ne kadar hava sıcaklıkları yükselse de deniz suyu sıcaklıkları henüz yaz mevsimi standartlarına ulaşmadı. Ancak sıcaklıkların hızlı yükselmesi, deniz sezonunun İzmir'de erken açılabileceğini gösteriyor.