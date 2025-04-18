OEDAŞ, Uşak Eşme ilçesinde 19 Nisan’da 7 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Sepetler ve Eşmeli bölgeleri dikkat!

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Uşak’ın Eşme ilçesinde 19 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, şebeke bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Uşak Eşme'de elektrik kesintisi planlandı

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Uşak’ın Eşme ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti, sabah saat 09.00’da başlayacak ve akşam 16.00'ya kadar devam edecek.

Hangi bölgeler etkilenecek?

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

Sepetler Köyü Sokak Denizli'de 2025 yılı İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Eşmeli Köyü Sepetçiler Mahallesi

Şirket, vatandaşların gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.

Çalışmaların amacı ne?

Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintinin, elektrik arzının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.