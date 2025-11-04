İzmir’de hava kalitesi kritik seviyelere indi. Hava kirliliği “sağlıksız” olarak ölçülürken, uzmanlar vatandaşlara maskesiz dışarı çıkmamaları ve kapı-pencereyi kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

İZMİR’DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEDE

İzmir’de son iki gündür etkisini artıran hava kirliliği vatandaşları endişelendirdi. Hava kalitesi haritasına göre, Zonguldak’tan Aydın’a kadar olan Kuzey ve Batı sahilleri arasında yer alan birçok şehirde yoğun kirlilik tespit edildi.

Aralarında İzmir’in de bulunduğu kentlerde ölçülen değerlerin “sağlıksız” kategoride olduğu açıklandı. Uzmanlar, hassas gruplara —yaşlılar, çocuklar, kalp ve solunum hastaları— maskesiz dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

KAPILARI VE PENCERELERİ KAPATIN UYARISI

İzmir genelinde tüm ilçelerde etkili olan kirli hava nedeniyle vatandaşlara, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları önerildi.

Yetkililer, havanın gün sonuna kadar sağlıksız seviyede kalacağını belirterek dış ortamda geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısaltılmasını istedi.

YÜKSEK BASINÇ ETKİSİYLE KİRLİLİK ARTTI

Meteoroloji uzmanlarına göre İzmir’deki hava kirliliğinin ana nedeni yüksek basınç etkisi.

Yüksek basınç dönemlerinde havanın yukarıdan aşağıya doğru çökmesi sonucu, kirli havanın alt tabakalarda hapsolduğu belirtildi.

Bu durumda hava dikey olarak karışamadığı için kentin geneline yayılan kirli tabaka gün boyu dağılmadan kalıyor.

KİRLİ HAVADAN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Türkiye genelinde hava kirliliğinin en yoğun hissedildiği iller şöyle sıralandı:

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Zonguldak

Sakarya

İZMİR’DE HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜMLERİ YÜKSEK

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yayımlanan son rapora göre, 2024 yılında İzmir’de hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 4 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

Bu rakamlarla İzmir, İstanbul’un ardından hava kirliliğine bağlı ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci kent oldu.