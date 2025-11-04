Usta tiyatrocu Ahmet Gülhan’ın vefat haberini oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından paylaştı. Oğuz, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gitti ustam… Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Mart ayında eşi Gülümser Gülhan’ı kaybeden sanatçının, bu kaybın ardından oldukça sarsıldığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.