Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, kentin büyük bölümünde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren 40 ila 60 km/saat hızla, yer yer 75-80 km/saat hamlelerle eseceği tahmin ediliyor.

Üç ilçe dışında tüm İzmir’de etkili olacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçeleri dışında tüm İzmir genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) eseceği öngörülüyor” ifadeleri yer aldı.

Ege Denizi’nde de fırtına bekleniyor

Meteoroloji, sadece kara değil deniz ulaşımı için de uyarı yaptı.

Açıklamada, Ege Denizi’nin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Denizcilerin dikkatli olması istendi.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.