İzmir'de yaz sıcakları yaklaşırken doğaya kaçmak isteyenler, rotasını Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanı’na çeviriyor. Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde yer alan bu doğal alan, huzurlu atmosferiyle hem İzmirliler hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için nefes alma noktası haline geldi.
Sarnıç Gölet'te Neler Yapılır?
Gölet çevresi; geniş yürüyüş yolları, ağaçların gölgesinde piknik masaları ve doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Sabah yürüyüşleri, ailece yapılan piknikler ve bol oksijenli bir atmosfer arayanlar için biçilmiş kaftan.
Sarnıç Gölet'e Nasıl Gidilir?
ESHOT Otobüs Hatları
Sarnıç Gölet’e ESHOT otobüsleriyle ulaşmak oldukça kolay. İşte göletin bulunduğu bölgeden geçen hatlar:
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705: Ayrancılar - Sarnıç Aktarma Merkezi
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728: Kısık Sanayi - Sarnıç Aktarma Merkezi
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729: Ataköy - Cumaovası Aktarma Merkezi
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792: Gölova - Cumaovası Aktarma Merkezi
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794: Küner - Cumaovası Aktarma Merkezi
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829: Ürkmez - Cumaovası Aktarma
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789: Efemçukuru - Cumaovası Aktarma Merkezi
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799: Çatalca - Cumaovası Aktarma
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775: Özdere - Cumaovası Aktarma Merkezi
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776: Doğanbey - Cumaovası Aktarma Merkezi
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808: Cumaovası - ESBAŞ Aktarma Merkezi
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804: Dereköy - Cumaovası Aktarma
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814: Menderes - Cumaovası Aktarma Merkezi
İZBAN ile Ulaşım
Gölete ulaşımda İZBAN hattı da tercih edilebilir.
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Sarnıç İstasyonu: İndikten sonra yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüşle gölete ulaşabilirsiniz.
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Alternatif Rota: Yürümek istemeyenler, Esbaş İstasyonu'nda inip Esbaş Aktarma Merkezi’nden geçen ESHOT hatlarından birine binerek gölete daha yakın bir noktada inebilir.