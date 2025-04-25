İzmir'de yaz sıcakları yaklaşırken doğaya kaçmak isteyenler, rotasını Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanı’na çeviriyor. Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde yer alan bu doğal alan, huzurlu atmosferiyle hem İzmirliler hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için nefes alma noktası haline geldi.

Sarnıç Gölet'te Neler Yapılır?

Gölet çevresi; geniş yürüyüş yolları, ağaçların gölgesinde piknik masaları ve doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Sabah yürüyüşleri, ailece yapılan piknikler ve bol oksijenli bir atmosfer arayanlar için biçilmiş kaftan.

Sarnıç Gölet'e Nasıl Gidilir?

ESHOT Otobüs Hatları

Sarnıç Gölet’e ESHOT otobüsleriyle ulaşmak oldukça kolay. İşte göletin bulunduğu bölgeden geçen hatlar:

705: Ayrancılar - Sarnıç Aktarma Merkezi

728: Kısık Sanayi - Sarnıç Aktarma Merkezi

729: Ataköy - Cumaovası Aktarma Merkezi

792: Gölova - Cumaovası Aktarma Merkezi

794: Küner - Cumaovası Aktarma Merkezi

829: Ürkmez - Cumaovası Aktarma

789: Efemçukuru - Cumaovası Aktarma Merkezi

799: Çatalca - Cumaovası Aktarma

775: Özdere - Cumaovası Aktarma Merkezi

776: Doğanbey - Cumaovası Aktarma Merkezi

808: Cumaovası - ESBAŞ Aktarma Merkezi

804: Dereköy - Cumaovası Aktarma

814: Menderes - Cumaovası Aktarma Merkezi İzmir’de yaban ördeği gözlem turu nasıl yapılır?

İZBAN ile Ulaşım

Gölete ulaşımda İZBAN hattı da tercih edilebilir.