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Nöbet veya şiddetli baş ağrısı

Bilinç kaybı veya kafa karışıklığı

Şu durumlar yaşanıyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır :

Su içirin: Bilinci açık olan kişilere yavaş yavaş soğuk su verilebilir.

Serinletme: Vücuda serin su serpiştirerek ya da fan yardımıyla soğutma sağlayın.

Soğuk uygulama yapın: Ense, kasık, koltuk altı ve alın gibi bölgelere soğuk kompres uygulayın.

Kişiyi serin bir alana taşıyın: Gölge ya da klimalı bir ortama alın.

İlk müdahale çok önemlidir. Güneş çarpması yaşayan birine uygulanabilecek temel ilk yardım adımları:

Bu belirtiler gözlemlendiğinde, vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor.

Mantıksız ya da düzensiz davranışlar

Ciltte kızarıklık veya solgunluk

Kusma ve mide bulantısı

Yüksek vücut ısısı (40°C ve üzeri)

Aşırı terleme ya da ciltte kuruluk

Uzmanlara göre güneş çarpmasının en sık görülen belirtileri şunlardır:

Tıpta "hipertermi" olarak da bilinen güneş çarpması, çevresel ısıya uzun süre maruz kalındığında vücut ısısının 40°C'nin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkar. Vücudun ısı dengesini sağlayan termoregülasyon mekanizmasının bozulmasıyla organ hasarı riski doğar.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Aşırı sıcak hava koşullarına bağlı olarak gelişen bu durum, özellikle çocukları, yaşlı bireyleri ve kronik rahatsızlıkları olanları etkiliyor. Uzmanlar, belirtiler ve ilk yardım yöntemleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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