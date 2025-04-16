İzmir’de sabah saatlerinde Bornova çevreyolu mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir zincir marketine ait kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, yolcu koltuğunda bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

Sürücü ve yolcu sağ kurtarıldı

Kazanın şokunu atlatan otomobil sürücüsü, sıkışan arkadaşını yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale ederek, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kontrol altına alındı

Kaza sonrası kapanan yol, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.