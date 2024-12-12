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Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları kullanmaları, trafikteki aksaklıkları en aza indirecektir.

Kazanın etkisiyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yoğun trafik oluştu. Özellikle kazanın olduğu noktanın gerisinde trafik akışı büyük oranda yavaşladı ve yoğunluk, 270/1 Sokak mevkiine kadar ulaştı.

İzmir’in Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde, Marina istikametine doğru Karantina Alt Geçit girişinde önemli bir trafik kazası meydana geldi. Olayın ardından güvenlik önlemleri hızla alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına alınma çalışmaları sürüyor.

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