Tarihi Varyant Şato binasında başlatılan “Bizim Mahalle Sohbetleri” serisinin ilk buluşmasında yurttaşlara “Afet Bilinci” ile “Afet ve Acil Durumlarda İlkyardım” konularında eğitim verildi.

Yakın zamanda sosyal yaşam alanı olarak yeniden düzenlenen Şato, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Güzel İzmir Hareketi vizyonu çerçevesinde kente kazandırıldı. Etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

İlk oturumda iş güvenliği uzmanı ve gıda mühendisi Serdar Demircioğlu ile biyolog ve ilkyardım eğitmeni Çağatay Delen afetlere hazırlık, doğru müdahale yöntemleri ve temel ilk yardım konularında önemli bilgiler paylaştı. Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal da programa katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe Konak bölgesindeki muhtarlar da katıldı. Muhtarlar, öğrendikleri bilgileri mahalle sakinlerine aktararak afetlere karşı farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Her perşembe saat 16.30’da düzenlenecek sohbetlerde sağlık ve yaşamla ilgili farklı temalar ele alınacak. İkinci buluşmada “Akıllı İlaç Kullanımı” ve “Doğru Nefesin Sağlığa Etkisi” başlıkları işlenecek. Belediyeden yapılan açıklamada, programların kentlilerin sağlık okuryazarlığını geliştirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla sürdürüleceği belirtildi.