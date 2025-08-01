İEÜ öğrencileri, lojistik sektörü için yenilikçi projeler geliştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 17. ‘Üniversite-Sanayi İş Birliği’ etkinliğiyle öğrencilerle firmaları aynı platformda buluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin lojistik alanındaki güncel sorunlara çözüm üretmesini ve sektöre katkı sağlamasını amaçladı. Lojistik Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri, sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak planlama, depolama, pazarlama ve taşımacılık gibi temel lojistik alanlarında çeşitli projeler geliştirdi.

Firmalarla işbirliğiyle gerçekçi çözümler

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, 6 grup halinde çalışarak gerçek hayatta karşılaşılan lojistik problemleri için uygulamaya dönük çözüm önerileri sundu. Talay Logistics, TotalEnergies, Boyner Grup, JTI Türkiye, Barsan Global Logistics ve DSV-Global Transport and Logistics gibi önemli firmalarla ortak projeler gerçekleştiren öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Bu etkinlik, öğrencilere iş dünyasında değerli bir deneyim kazandırırken, firmalar için de yeni fikirler ortaya koydu.

Sektörle güçlü bağlar kuruldu

Etkinlikte, "Lojistik Endüstrisinde Girişimcilik Ekosistemi" temalı bir panel de gerçekleştirildi. İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı’nın moderatörlüğünde yapılan panelde, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök ve ShipsGo Kurucu Ortağı Prof. Dr. Okan Tuna, sektördeki girişimcilik ve yenilikçi çözümler üzerine konuştu.

Hayata geçirilen projeler dikkat çekti

Etkinlikte öğrenciler, firmalar için önemli projeler geliştirdi. Bu projeler arasında "Karbon emisyonunun azaltılması", "Yurt içi dağıtım rotalarının optimizasyonu", "Mağazalar arası transfer süreçlerinin iyileştirilmesi", "Güney Avrupa’da sürdürülebilirlik çerçevesi", "Intermodal taşımacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi" ve "Satış ekibi performansının iyileştirilmesi" gibi başlıklar yer aldı. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerle sektördeki önemli sorunlara çözüm önerileri sunarak dikkat çekti.

İzmir'in lojistik sektörü için önemi vurgulandı

Etkinliğin koordinatörü Prof. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu, İzmir’in lojistik ekosistemindeki rolüne değindi. İzmir’in stratejik konumu ve gelişmiş lojistik altyapısı ile Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Hüseyinoğlu, üniversitenin bu potansiyeli destekleyecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme misyonunu sürdüreceğini vurguladı.

Gelecek için güçlü adımlar

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci, etkinliğin öğrencilere mesleki gelişim kazandırmanın yanı sıra, sektörle güçlü işbirlikleri kurmalarını sağladığını belirtti. Prof. Dr. Özpeynirci, bu etkinliğin her yıl daha da büyüyeceğini ve İzmir’in lojistik geleceğine yön verecek somut adımlar atılacağını ifade etti.