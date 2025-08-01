İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’i makamında ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki yerel düzeyde iş birliği olanakları değerlendirildi.



Su yönetimi, körfez temizliği ve tarım gündemde

Ziyarete, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve belediye bürokratları da katıldı. Görüşmede İzmir’in mali yapısı, dış finansmanla yürütülen altyapı projeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri ele alındı.

Başkan Tugay, İzmir’in su yönetimi ve çevre altyapısında Hollanda’nın deneyimlerinden yararlanarak ortak projeler geliştirmek istediklerini belirtti. Tarım ve Körfez temizliği gibi konular da iki ülke arasındaki yerel iş birliği çerçevesinde değerlendirildi.

Tugay: Bilgi ve deneyim paylaşımı çok değerli

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Cemil Tugay, “İzmir’in geleceğini şekillendirirken, dünyada bu alanda öncü ülkelerle bilgi ve deneyim paylaşımını çok önemsiyoruz. Hollanda’nın sürdürülebilirlik konusundaki birikimi, İzmir’in hedefleriyle örtüşüyor. Bu iş birliğini somut adımlarla derinleştirmek istiyoruz” dedi.

Wijnands: İzmir’le iş birliğine hazırız

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ise İzmir ile birçok alanda iş birliği yapmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Fahri Konsolosumuz Sayın Özkardeş ile birlikte İzmir’in potansiyelini önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerde iş birliği fırsatlarını keşfetmeye hazırız.