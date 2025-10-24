Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2025 yılı içinde; Adana, Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, İstanbul, Malatya ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, yarın İzmir’de de düzenlenecek.

25 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, içinde bulunan sergiler ile İzmirlilerin ilgisini çekiyor. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda 25 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Makedonya’daki Türk İzleri”adlı sergi, bölgeye ve tarihe markalı olan kişilerin ilgisini üzerine çekti. Sena Kırçovalı Turgut tarafından tertip edilen sergi, Balkanlardaki Türk izini İzmirlilere aktarıyor.

Günümüzde Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya sınırlarını kapsayan Makedonya bölgesi, ülkeler arasındaki birtakım anlaşmazlıklara sebep olsa da bölgede uzun yıllar Osmanlı Bayrağı dalgalandı. Tarihi Büyük İskender’den günümüze dek uzanan Makedonya topraklarında 23 Eylül 1371 tarihinde gerçekleşen Çirmen Muharebesi’nin ardından kademe kademe Türk etkisi hissedilmeye başlandı. 2. Murat’ın komutasında gerçekleşen 2. Kosova Savaşı sonrasında da Makedonya tamamen Osmanlı’nın bir toprağı oldu. 2. Kosova Savaşı’nın gerçekleştiği 1448’den Balkan Savaşları’nın gerçekleştiği 1912 yılına dek bölgede Osmanlı hakimiyeti yoğun bir şekilde hissedildi. Öyle ki, günümüzde Kuzey Makedonya sınırları içerisinde yer alan Manastır Askeri İdadisi ve Manastır Vilayeti, 2. Abdülhamit’in meşruiyeti ilan etmesi ile sonuçlanan ayaklanmanın merkezi olmuştu. Manastır Askeri İdadisi, 1909 yılına dek varlığını sürdürmüştür. Bu okuldan Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Ali Fethi Okyar ve Nuri Conker gibi cumhuriyetin kurucu kadroları da eğitim görmüştü.

Türkiye’nin önemi büyük olan Makedonya topraklarının sergisi, ilgiyle bekleniyor.