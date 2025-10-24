Devlet Opera ve Balesi Eski Genel Müdürü Murat Karahan, İzmir’e geliyor. Ağustos 2024’de itibaren Türkiye’in çeşitli illerinde Minik Serçe Sezen Aksu’nun eserlerini kendine has yorumuyla seslendiren Karahan, İzmirilileri Minik Serçe’nin şarkıları ile buluşturacak.

Türk Pop Müziği’nin mihenk taşı olan Sezen Aksu, Türk Müziği’ne yüzlerce eser armağan etti. Armağan ettiği eserler, farklı branşlarda eser icra eden sanatçılar tarafındna dahi seslendirildi. Öyle ki Türk Sanat Müziği’nin devleri Gönül Akkor ve Muazzez Abacı, Aksu’nun eserlerini seslendirmiş, her ikisi de kendine has yorumlarda bulunmuştu. Aksu’nun eserlerini İzmirliler bu sefer opera ezgileri ile dinleyecek.

Karahan, Minik Serçe’nin “Gülümse” , “Tükeneceğiz” , “Kavaklar” , “Tutuklu” gibi dillere pelesenk olmuş eserlerini seslendirecek.

26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00’da gerçekleşecek olan konserde Murat Karahan, Arrasya Filarmoni Orkastrası’nın eşliğinde, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda icra edecek.