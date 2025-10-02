İzmir Balçova’da, sahipsiz bir köpeğe şiddet uygulayan Y.Ö. (61), sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gözaltına alındı. Şüpheliye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Şüpheliye adli işlem yapıldı

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı

Olay, Teleferik Mahallesi Serince Sokak’ta bir kişinin sahipsiz bir köpeğe kemerle şiddet uyguladığına dair sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gündeme geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şiddet uygulayan kişinin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

Şüpheli Y.Ö. gözaltına alındı

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, köpeğe şiddet uygulayan kişinin 61 yaşındaki Y.Ö. olduğu belirlendi. Y.Ö., gözaltına alındı ve adli işlemlerin başlatılmasının ardından gerekli yasal işlemler tamamlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, hayvanlara yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket edenlerin cezai sorumluluk taşıdığını vurguladı. Y.Ö. hakkında yürütülen adli işlemler, hukukun gerektirdiği şekilde devam edecek.