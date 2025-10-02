İzmir'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2024 yılında yaşandı. 13 yaşındaki E.D., çantasını almak için arkadaşının evine gitmişti. Ancak evde yalnız bulunan arkadaşının babası G.G., çocuğu içeri aldıktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Sanığın, o sırada çocuğa “Niye acele ediyorsun? Kahve içelim” dediği öğrenildi.

Kız, yaşadıklarını hemen ardından “Babam bekliyor” diyerek evden ayrıldı ve olayı ailesine anlattı. Aile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı’na yaptığı şikâyet üzerine sanık G.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında dava açıldı.

Mahkeme, sanığın suçunu sabit görerek ilk olarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak takdiri indirim uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Kararın gerekçeli açıklamasında, mağdur çocuğun soruşturma ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerin tutarlı, ayrıntılı ve mantıksal bütünlüğe sahip olduğu vurgulandı.

Gerekçede ayrıca, çocuğun olayı aynı gün hem ailesine hem de yakın bir arkadaşına anlattığı, adli görüşme raporunun da bu beyanları desteklediği belirtildi. Sanığın inkâr savunmalarının ise somut delillere ve mağdurun ifadelerine karşı yetersiz kaldığı kaydedildi. Mahkeme, olay yerinde görgü tanığı bulunmamasına rağmen, mağdurun beyanlarının adli bulgularla desteklenmesi ve iç tutarlılığı nedeniyle sanığın suçunun her türlü şüpheden uzak şekilde sabit olduğunu açıkladı.