



Parkta başlayan tartışma cinayetle bitti

Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki bir parkta, 18 yaşındaki S.K. ve 30 yaşındaki ağabeyi F.K. ile Furkan Can Soyata (19) arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle S.K., yanında taşıdığı bıçakla Soyata'yı yaraladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinden gelen ihbar üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve Furkan Can Soyata, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti.

Kardeşler gözaltına alındı

Olay sonrası, S.K. ve ağabeyi F.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma ise devam ediyor.