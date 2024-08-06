İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Baysal, kentte orman yangınlarının daha çok cumartesi ve pazar günleri çıktığını belirtti.

Baysal, bu yıl hava sıcaklığının zaman zaman rekorlar kırdığını ifade ederek, yangınlar açısından kritik günlerden geçildiğini kaydetti.

Vatandaşların hassas davranmasının önemini dile getiren Baysal, "İzmir'de son 10 yıllık süreçte en fazla sayıda orman yangını pazar ve cumartesi günlerini içeren hafta sonu günlerinde çıktı. Geçen yıl orman yangınlarının yüzde 80'ine yakını haziran-ekim döneminde yaşandı. Bu dönemde çıkan bu yangınlardan etkilenen ormanlık alan miktarı toplam yanan ormanlık alanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu. 2023'te çıkan orman yangınlarının yüzde 86'sı gibi çok büyük bölümü sabah 8 akşam 8 saatleri arasında çıktı" diye konuştu.