İzmir’de, Buca’dan Bornova yönüne doğru ilerleyen otoyol üzerinde 2. Sanayi Kavşağı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.

Sol şerif trafiğe kapatıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini hızla alarak kaza yapan araçları yol dışına çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu çalışmalar nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu geri doğru 1,5 kilometreye kadar uzandı. Sürücülerin bu güzergahta dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri önerildi.