İzmir’de barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeye inmesi üzerine, 6 Ağustos’ta başlatılan gece su kesintileri yeni bir planlama ile devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Ağustos Cuma gününden itibaren merkez ilçelerde ve Menemen’in bazı mahallelerinde 3 günde bir planlı kesintilerin uygulanacağını duyurdu.

Kesintiler dönüşümlü ve gece saatlerinde uygulanacak

Kesintiler, kent üç bölgeye ayrılarak gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İZSU, su tasarrufunu sağlamak amacıyla kesintilerin dönüşümlü yapılacağını belirtti.

Bölge-1: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir ve Menemen

Kesinti tarihleri: 22-23 Ağustos, 25-26 Ağustos, 28-29 Ağustos, 31 Ağustos-1 Eylül

Etkilenen başlıca mahalleler: Karşıyaka’da Aksoy, Alaybey, Atakent; Çiğli’de Ahmet Efendi, Evka-2; Bayraklı’da 75. Yıl, Alpaslan; Menemen’de 29 Ekim, 9 Eylül; Gaziemir’de Aktepe, Atatürk, Beyazevler

Bölge-2: Bornova, Buca, Karabağlar ve çevresi

Kesinti tarihleri: 23-24 Ağustos, 26-27 Ağustos, 29-30 Ağustos, 1-2 Eylül

Etkilenen başlıca mahalleler: Bornova’da Atatürk, Barbaros, Evka-3; Buca’da 29 Ekim, Akıncılar, Atatürk; Karabağlar’da Abdi İpekçi, Aydın, Bahriye Üçok; Gaziemir’de Emrez mahallesi (kısmen) Çandarlı’da unutulmaz akşam İçeriği Görüntüle

Bölge-3: Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi

Kesinti tarihleri: 24-25 Ağustos, 27-28 Ağustos, 30-31 Ağustos, 2-3 Eylül

Etkilenen başlıca mahalleler: Konak’ta Alsancak, Altay, Göztepe, Yenişehir; Balçova’da Bahçelerarası, İnciraltı; Narlıdere’de 2. İnönü, Limanreis; Güzelbahçe’de Atatürk, Kahramandere

İZSU yetkilileri, kent genelinde su tüketiminin azaltılmasına yönelik bu uygulamanın kritik önemde olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları ve planlı kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları istendi.