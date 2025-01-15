İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Sevgili Pinokyo Sergisi,” Konak Metro Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. İtalyan sanatçılar tarafından yeniden tasarlanan Pinokyo figürlerinin yer aldığı sergi, 28 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Dünyanın en ünlü kuklası İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya Müzeler Müdürlüğü’nün hazırladığı ve dünya çapında ses getiren “Sevgili Pinokyo Sergisi”nin dördüncü durağı oldu. Sergide, İtalyan grafiker ve kukla sanatçılarının yeniden yorumladığı Pinokyo tasarımları yer alıyor. Resmi açılış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, serginin küratörü Giulio Iacchetti ve İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi’nin katılımıyla gerçekleşti.

Efsane kuklaya modern yorumlar

İtalyan sanatçılar, Pinokyo’nun bilinen klasik formunu kendi özgün perspektifleriyle yeniden tasarladı. Sergide yer alan eserler, kuklanın geleneksel estetiğini modern tasarım anlayışıyla harmanlıyor. Ziyaretçiler, Pinokyo’nun farklı formlarını keşfederek hem sanatın hem de kukla tarihinin bir parçası oluyor.

Sanatseverler, Konak Metro Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiyi hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilir. Sergi, 28 Şubat 2025’e kadar açık olacak. Serginin açılış töreni, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir’in kültür ve sanatın merkezi haline geldiğini vurgularken, serginin küratörü Giulio Iacchetti ise Pinokyo’nun kültürel miras olarak taşıdığı öneme dikkat çekti.