Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gündeme geldi. İddialara göre Bayraktar, dün öğle saatlerinde restorana giderek olay çıkardı.

İddialara göre önce 25 bin lira talep etti

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, Bayraktar geçen hafta 5 kişiyle birlikte restorana giderek, “Buraya çökecekler. Biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği öne sürüldü.

Talep miktarı 10 bin liraya düştü

Dün tekrar restorana giderek haraç miktarını 10 bin liraya indirdiği iddia edilen Bayraktar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yaşanan gelişmelerle ilgili detaylı inceleme başlattı ve Bayraktar’ın ifadesinin alındığı belirtildi.