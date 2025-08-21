İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede İzmir’de yürütülen projeler, Oda faaliyetleri ve ülke gündemine dair başlıklar ele alındı.

Ziyarete İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da katıldı. Özgener, Bahçeli’ye İzmir iş dünyasının öncelikli taleplerini aktarırken, Oda olarak hayata geçirilen projeler hakkında kapsamlı bilgi sundu.

Özgener ve beraberindeki heyet, MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’nin ardından MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede İzmir’in ekonomik potansiyeli ve İZTO’nun geleceğe dönük vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmir iş dünyasının Ankara temaslarının devam edeceği ve kent projelerinin farklı siyasi kanatlarla da paylaşılacağı öğrenildi.