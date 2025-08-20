CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, belediye binasına astırdığı “İmar rantına geçit yok” afişine rağmen, Sayıştay raporları ciddi bir eksikliği gözler önüne serdi. 2023 yılı denetim raporuna göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2014’te büyükşehir statüsüne geçmesinden 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 9 yıl boyunca ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisini kullanmadı.

CHP Mitinginde Gündeme Geldi

Geçen hafta AK Parti saflarına katılan Çerçioğlu’nun değişimi, siyasi gündemin öne çıkan konusu oldu. CHP’nin Aydın’daki mitinginde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Çerçioğlu hakkında hazırlanan dosyalara dikkat çekerek, “Kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında üç klasör dosya hazırlattığın birisine rozet takmaya tenezzül ettin” ifadelerini kullandı.

Sayıştay Raporundaki Detaylar

Sayıştay 2023 düzenlilik denetim raporunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerinin imar uygulamaları üzerinde herhangi bir doğrudan denetimde bulunmadığı ve İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerinde yer alan yıkım ve para cezası yetkilerini kullanmadığı belirtildi. Rapor, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkili olduğunu vurguladı.

Raporda öne çıkan ifadeler şöyle:

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını inceleyebilir ve eksikliklerin giderilmesini talep edebilir.

Eksiklikler giderilmezse büyükşehir belediyesi, İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerini uygulayarak müdahalede bulunabilir.

2014’ten 2023’e kadar belirlenen ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar için hiçbir işlem yapılmadığı tespit edildi.

Belediyeden Açıklama

Sayıştay raporuna yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı kanun kapsamında denetim yetkisinin gelecekte özenle kullanılacağını belirtti. Ancak, 9 yıl boyunca yetkinin devreye girmemesi, “İmar rantına geçit yok” afişiyle çelişki yaratmış oldu.

Sayıştay raporu, belediyelerin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını yakından takip etmesi gerektiğini ve bu konuda ciddi bir aksaklık yaşandığını ortaya koydu. Bu durum, hem vatandaşlar hem de siyasi çevreler tarafından büyük tepki topladı.